Песков объяснил, по какой причине борт Путина сопровождали истребители
Песков назвал мерой безопасности сопровождение самолёта Путина истребителями
Эр-Рияд, 7 декабря, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Самолёт Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождался истребителями Су-35С для обеспечения безопасности президента России, пояснил 6 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, назвав регион неспокойным.
«Если ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно <…> Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне», — уточнил Песков.
Пресс-секретарь Путина при этом не ответил, смог ли российский президент встретиться с пилотами истребителей. По его словам, Путин, безусловно, точно знает или узнает, кто эти летчики.
Борт номер один и российские военные самолёты приземлялись в разных местах, добавил Песков.
Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря в Минобороны РФ показали видео сопровождения в ОАЭ самолёта Путина истребителями Су-35С со штатным вооружением различного класса. Взлетали пилоты с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Управляли Су-35С лётчики первого класса.
Президент России Владимир Путин 6 декабря совершил визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию.