Эр-Рияд, 7 декабря, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Самолёт Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождался истребителями Су-35С для обеспечения безопасности президента России, пояснил 6 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, назвав регион неспокойным.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-35

«Если ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно <…> Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь Путина при этом не ответил, смог ли российский президент встретиться с пилотами истребителей. По его словам, Путин, безусловно, точно знает или узнает, кто эти летчики.

Борт номер один и российские военные самолёты приземлялись в разных местах, добавил Песков.

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Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря в Минобороны РФ показали видео сопровождения в ОАЭ самолёта Путина истребителями Су-35С со штатным вооружением различного класса. Взлетали пилоты с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Управляли Су-35С лётчики первого класса.

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Президент России Владимир Путин 6 декабря совершил визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию.