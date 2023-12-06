Киев, 6 декабря, 2023, 23:55 — ИА Регнум. К подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым причастна Служба безопасности Украины (СБУ), сообщили 6 декабря на украинском телеканале «Общественное» со ссылкой на свои источники.

Александр Река/ТАСС

«К ликвидации депутата Народного совета ЛНР Олега Попова причастна СБУ», — сказали журналисты.

Ранее смерть Попова подтвердил его коллега в региональном парламенте Юрий Юров. По его словам, до этого на жизнь Попова покушались 20 сентября 2022 года. Тогда заказчиками были также сотрудники СБУ, напомнил Юров.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря в центре Луганска подорвался автомобиль, в котором находился депутат народного совета ЛНР Олег Попов первого и третьего созывов. После его гибели следователи возбудили уголовное дело о теракте. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Расследование проводится при оперативном сопровождении УФСБ России по ЛНР.