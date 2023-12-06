Донецк, 6 декабря, 2023, 23:07 — ИА Регнум. В Буденновском районе Донецка 6 декабря в результате обстрела киевскими боевиками загорелись цистерны с битумом. При тушении пожара спасатели подверглись повторному артиллерийскому удару. Два человека погибли, 13 получили ранения. О подробностях сообщили в МЧС РФ.

МЧС России

Спасатели 35-летний Сергей Быстрицкий и 25-летний Руслан Старков получили травмы, несовместимые с жизнью. Ещё 13 пожарных доставили в больницу.

«Ежедневно пожарные МЧС России совершают подвиг. Риск от обстрелов делает их работу крайне опасной», — сказал глава ведомства Александр Куренков.

Как сообщало ИА Регнум, в Луганске дроны ВСУ атаковали нефтебазу в ночь на 4 декабря. Возник пожар. Возгорание произошло в результате действий боевиков, использовавших для атаки по нефтебазе ударные дроны.

Отмечается, что незадолго перед пожаром в городе были слышны звуки работы систем противовоздушной обороны и характерный звук двигателя ударного беспилотника.

В мае причиной детонации и последующего пожара на территории нефтебазы в порту посёлка Волна Краснодарского края стала атака беспилотного летательного аппарата.