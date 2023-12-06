Москва, 6 декабря, 2023, 22:45 — ИА Регнум. На месте обнаружения тела бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в деревне Супонево Одинцовского городского округа работают самые опытные следователи. Об этом журналистам сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Максим Чурусов/ТАСС Автомобиль следственного комитета РФ на месте гибели бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы

Коттеджный посёлок, в парке которого нашли труп политика, закрыли для посторонних посещений, допускаются лишь правоохранители.

По словам Врадий, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства убийства и причастные лица.

«Отрабатываются всевозможные версии произошедшего», — заверила представитель СК.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851224" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, тело Ильи Кивы было обнаружено 6 декабря на территории отеля «Величъ Кантри Клаб». Криминалисты зафиксировали рану на голове и гематомы на лице.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным, Кива был застрелен из неустановленного оружия и скончался на месте.

Поиски убийцы и причастных идут в Московской области и ряде других регионов ЦФО.

Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области 6 декабря опубликовало кадры с места убийства.

ГУР минобороны Украины причастно к убийству Кивы, заявил украинским СМИ представитель управления Андрей Юсов. Убийство он назвал операцией Службы безопасности Украины. Также Юсов пригрозил, что киевские власти совершат и новые подобные преступления.

Кива родился в 1977 году в Полтаве. Он работал в органах внутренних дел, возглавлял региональное отделение «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ), позднее — Социалистическую партию Украины, а также занимал пост советника главы МВД Украины Арсена Авакова. После избрания в парламент Украины критиковал власти страны, а после начала СВО он выступил за мирные переговоры, покинул Киев и уехал в Россию.