Следователи СК работают на месте убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы
Опытные следователи СК работают на месте убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы
Москва, 6 декабря, 2023, 22:45 — ИА Регнум. На месте обнаружения тела бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в деревне Супонево Одинцовского городского округа работают самые опытные следователи. Об этом журналистам сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.
Коттеджный посёлок, в парке которого нашли труп политика, закрыли для посторонних посещений, допускаются лишь правоохранители.
По словам Врадий, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства убийства и причастные лица.
«Отрабатываются всевозможные версии произошедшего», — заверила представитель СК.
Как сообщало ИА Регнум, тело Ильи Кивы было обнаружено 6 декабря на территории отеля «Величъ Кантри Клаб». Криминалисты зафиксировали рану на голове и гематомы на лице.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным, Кива был застрелен из неустановленного оружия и скончался на месте.
Поиски убийцы и причастных идут в Московской области и ряде других регионов ЦФО.
Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области 6 декабря опубликовало кадры с места убийства.
ГУР минобороны Украины причастно к убийству Кивы, заявил украинским СМИ представитель управления Андрей Юсов. Убийство он назвал операцией Службы безопасности Украины. Также Юсов пригрозил, что киевские власти совершат и новые подобные преступления.
Кива родился в 1977 году в Полтаве. Он работал в органах внутренних дел, возглавлял региональное отделение «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ), позднее — Социалистическую партию Украины, а также занимал пост советника главы МВД Украины Арсена Авакова. После избрания в парламент Украины критиковал власти страны, а после начала СВО он выступил за мирные переговоры, покинул Киев и уехал в Россию.