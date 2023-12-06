Москва, 6 декабря, 2023, 22:31 — ИА Регнум. В Москве на Международной выставке-форуме «Россия» открыли «Аллею славы», посвящённую именитым российским спортсменам и их достижениям на спортивной мировой арене, сообщили 6 декабря на сайте Российского общества «Знание».

Софья Сандурская/ТАСС

На «Аллее» можно увидеть настоящие золотые медали российских спортсменов, завоеванные на международных соревнованиях. Экспозиция посвящена победам россиян в самбо, дзюдо, боксе, тхэквондо, греко-римской и вольной борьбе, ушу, муай-тай, кикбоксинге, грэпплинге, кудо, сумо, карате-кекусинкай, киокушин.

В дальнейшем планируется расширение «Аллеи славы». Здесь появятся новые стелы, посвящённые достижениям соотечественников в зимних видах спорта, гимнастике, хоккее, синхронном плавании.

Накануне официального открытия «Аллею славы» продемонстрировали президенту России Владимиру Путину в ходе посещения выставки.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль перед торжественной церемонией открытия отметил, что «Аллея славы» является уникальным проектом, ранее ничего подобного никто не делал. Посетив её, многие ребята смогут вдохновиться успехами российских атлетов и начать тренироваться. К десятилетнему юбилею Олимпийских игр в Сочи (7 февраля) экспозиция займёт сразу две аллеи.

Как сообщало ИА Регнум, выставка-форум «Россия» открылась в Москве на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства. Она продлится до 12 апреля 2024 года. На выставке представлены важнейшие достижения страны в разных отраслях. Свои экспозиции подготовили 89 регионов.

Российский президент Владимир Путин 4 декабря впервые посетил выставку «Россия». Глава государства побывал в павильоне № 1, где расположилась экспозиция «Движения Первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Также он осмотрел зал «Патриотизм», интерактивные голографические экспонаты, посвящённые выдающимся деятелям науки и культуры, а также увидел «Аллею славы» спортсменов. Кроме того, Путину показали выставочный павильон «Атом», посвящённый истории отечественной ядерной физики и атомного оружия.