Москва, 6 декабря, 2023, 22:13 — ИА Регнум. Главный принцип новой стратегии развития «Сбера» до 2026 года — человекоцентричность, которая поддерживается искусственным интеллектом. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью телеканалу «Россия 24».

Sberbank.com Александр Ведяхин

Как пояснил Ведяхин, за каждой компанией стоит предприниматель, его менеджеры и сотрудники. Они работают, инвестируют свое время и энергию ради успеха, имеют свои цели и стремятся их достигать, и «Сбер» будет помогать им добиваться своих целей, добавил он.

«Мы, как «Сбер», можем помогать каждому человеку, стоящему за компанией, реализовывать свои задачи», — отметил первый зампред «Сбера». Так, собственнику помогут в развитии бизнеса, менеджменту снизят рутину и позволят больше времени уделять стратегии и тем решениям, которые увеличивают стоимость предприятия и помогают им в конце концов заработать больше бонусов. «Каждому сотруднику тоже поможем быть более эффективным. То есть, фокусируясь на каждого человека в отдельности, мы в итоги получаем более успешное юридическое лицо, а значит, и больше доходов самого «Сбера», — сообщил первый зампред правления банка.