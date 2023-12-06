Москва, 6 декабря, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Сбербанк активно сотрудничает с российскими регионами по решению проблем в сфере здравоохранения, образования и цифровой трансформации. Об этом рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин в интервью телеканалу «Россия 24».

Искусственный интеллект

«Государство и органы исполнительной власти для нас — важный контрагент. У губернаторов есть свои точки боли», — сказал Ведяхин. «Например, это медицина — как в удаленных районах сделать нормальную медицину. Мы помогаем. У нас есть умные медицинские девайсы, есть специальные программы, основанные на искусственном интеллекте, которые помогают врачу принимать правильные решения, и так далее», — добавил он. По словам зампреда Сбера, уже более 300 тысяч человек пользуются этими сервисами, чтобы врачи на местах могли контролировать их хронические заболевания, то есть более 90 тысяч человек уже нормализовали свое артериальное давление благодаря сервисам компании.

Другим большим направлением работы в регионах является образование, продолжил он. Так, более 2 млн школьников учится во вторую смену, и вместе с Минпросвещения и ВЭБом Сбер организовал программу строительства 119 школ, профинансировав его на 120 млрд рублей.

Еще одна большая тема — цифровая трансформация регионов и трансформация на основе ИИ.

«Наши лучшие специалисты провели дизайн-сессии с командами губернаторов по всей России от Ставрополья до Камчатки и Сахалина, и в итоге 500 проектов по внедрению искусственного интеллекта в госуправление, в муниципальное управление уже внедрены, действуют, и дальше это будет только развиваться», — подчеркнул Ведяхин.