Москва, 6 декабря, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Одним из самых востребованных нефинансовых сервисов Сбера для корпоративных клиентов является цифровая трансформация. На сегодняшний день её проходят уже более тысячи компаний-клиентов банка. Об этом рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин в интервью телеканалу «Россия 24».

Sberbank.com Александр Ведяхин

«Сейчас уже нет выбора — делать или не делать [цифровую трансформацию]. Тот, кто её не делает — тот просто проигрывает. Всё, вариантов нет. И мы сейчас делаем цифровую трансформацию для тысячи клиентов. В списке заявок у нас ещё 8,5 тысяч клиентов», — сообщил Ведяхин.

По словам первого зампреда Сбера, выручка компаний, прошедших цифровую трансформацию, растет на 10% быстрее, чем у аналогичных компаний, не прошедших её. В среднем за прошлый год цифровая трансформация принесла каждому клиенту более миллиарда рублей.