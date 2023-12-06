Москва, 6 декабря, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Москва и Эр-Рияд могут создать совместную компанию в сфере удобрений, сообщил 6 декабря президент России Владимир Путин в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

Кирилл Брага/РИА Новости

Перед началом официальных переговоров российский лидер, представляя членов своей делегации, обратил внимание на председателя комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрия Мазепина.

«Занимается удобрениями. Есть шанс сделать большую совместную компанию», — сказал Путин.

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Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года американские власти вывели российские удобрения из-под санкций: управление по контролю за иностранными активами минфина США внесло их в перечень жизненно необходимых товаров наряду с лекарствами и сельхозпродукцией. Предполагалось, что это решение было принято из-за дефицита, вызванного нарушением поставок из России. Эксперты отмечали, что руководство США стало тайком побуждать сельскохозяйственные и транспортные компании к наращиванию закупок удобрений из РФ.

Россия — крупнейший мировой поставщик удобрений с долей около 20% (около 37 млн тонн), занимает второе место в мире среди производителей после Китая. В первом полугодии 2023 года Москва реализовала на мировом рынке удобрений как минимум на 6,6 млрд долларов, основными покупателями стали Индия, Бразилия и США. За 2022 год Россия поставила на мировые рынки удобрения на 19,295 млрд долларов, это в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Саудовская Аравия является крупным производителем и экспортёром удобрений, в частности фосфорных и азотных. В 2022 году королевство объявляло о планах занять четверть мирового рынка экспорта фосфорных удобрений.

6 декабря президент России совершает визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Сначала Путин прибыл с визитом в Абу-Даби на встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. Стороны провели встречу с участием делегаций за рабочим завтраком, а также в формате тет-а-тет. Большая часть переговоров, за исключением протокольной беседы в начале, прошла за закрытыми дверями.

Вечером 6 декабря российский лидер прилетел в Эр-Рияд. Ранее президент отмечал, что Россия поддерживает доверительные отношения с Саудовской Аравией, в частности в ходе совместной работы в ОПЕК+, и такой характер отношений очень важен для принятия взаимовыгодных решений.