Красногорск, 6 декабря, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области 6 декабря опубликовало кадры с места убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.

СК России. Кадр из видео Следователь на месте убийства Ильи Кивы

На кадрах — работа следователей и криминалистов на месте преступления.

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Ранее 6 декабря осведомлённый источник ИА Регнум сообщил, что тело Кивы обнаружили в деревне Супонево вблизи Одинцово на территории отеля «Величъ Кантри Клаб». При первичном осмотре была обнаружена рана на голове и гематомы на лице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным, Киева был застрелен из неустановленного оружия и скончался на месте. В расследовании участвуют наиболее опытные следователи и криминалисты, заявили в СК.

Поиски убийцы Кивы идут в Московской области и ряде других регионов ЦФО, в них задействованы сотрудники всех силовых ведомств, сообщал СМИ источник в правоохранительных органах.

Главное управление разведки минобороны Украины причастно к убийству Кивы, заявил украинским СМИ представитель управления Андрей Юсов. Убийство он назвал операцией Службы безопасности Украины. Также Юсов пригрозил, что киевские власти совершат и новые подобные преступления.

Кива родился в 1977 году в Полтаве. Он работал в органах внутренних дел, возглавлял региональное отделение «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ), позднее — Социалистическую партию Украины, а также занимал пост советника главы МВД Украины Арсена Авакова. После избрания в парламент Украины критиковал власти страны, а после начала СВО он выступил за мирные переговоры, покинул Киев и уехал в Россию.