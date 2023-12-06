Москва, 6 декабря, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Федеральный бюджет получил 305 млрд рублей от бизнеса по налогу на сверхприбыль, мера оправдала ожидания, сообщил 6 декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью газете «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объём доходов, который мы планировали собрать, в бюджет поступило больше 300 млрд рублей. Если быть точным, на данную неделю 305 млрд рублей», — сказал он.

Министр отметил, что в ближайшее время сумма уплаченного налога, вероятно, вырастет.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль. Он предусматривает разовый платёж в размере 10% от разницы между средней арифметической величиной прибыли за 2021–2022 годы и за 2018–2019 годы.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, налог на сверхприбыль нужно заплатить до 28 января 2024 года. От уплаты взноса освобождаются предприятия малого и среднего бизнеса, организации, которые платят единый сельхозналог, российские организации, созданные после 1 января 2021 года, иностранные организации, начавшие деятельность в России через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

Кроме того, от платежа освободили компании нефтегазового сектора и угледобывающей сферы, так как для них ввели другие дополнительные налоговые платежи.