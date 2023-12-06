Вашингтон, 6 декабря, 2023, 21:32 — ИА Регнум. США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму в 175 млн долларов, заявил 6 декабря госсекретарь Энтони Блинкен, слова которого приводит пресс-служба Госдепартамента на своём сайте.

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

«Если Конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине», — добавил он.

Блинкен уточнил, что ВСУ получат боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии, а также противорадарные авиационные ракеты HARM. Кроме того, поставки со складов Пентагона включают противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового вооружения, инженерные боеприпасы, средства защиты критической национальной инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, в сенате США 4 декабря представители Демократической и Республиканской партий не смогли договориться о выделении помощи на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Кроме того, представители Республиканской партии сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении военной помощи, не получив ответа от демократов на свои предложения.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 6 декабря сообщил, что Белый дом отверг требования республиканцев по ужесточению контроля над южной границей США, которые были выдвинуты как условие для продолжения помощи Украине.

Президент США Джо Байден в специальном обращении 6 декабря подчеркнул, что в случае успешного завершения специальной военной операции Россия после победы над Украиной атакует страны НАТО. По его словам, если США прекратят оказывать Украине военную помощь, под угрозой окажется и поддержка со стороны европейских стран.