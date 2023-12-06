Эр-Рияд, 6 декабря, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным 6 декабря в Эр-Рияде выразил готовность приехать с визитом в Россию.

Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

«Конечно, я готов», — сказал кронпринц.

Так он ответил на слова российского лидера, что в следующий раз должен приехать с визитом в Россию. Путин ранее отмечал, что поездка принца в Россию планировалась и в 2023 году, но не состоялась.

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Владимир Путин в начале переговоров заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии. Он уточнил, что у Москвы и Эр-Рияда очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях. Российский лидер также подчеркнул важность обмена информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря президент России совершает визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Сначала Путин прибыл с визитом в столицу Абу-Даби на встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. Стороны провели встречу с участием делегаций за рабочим завтраком, а также в формате тет-а-тет. Большая часть переговоров, за исключением протокольной беседы в начале, прошла за закрытыми дверями.

Для сопровождения полёта самолёта Владимира Путина в ОАЭ были задействованы истребители Су-35С со штатным вооружением различного класса, сообщили в Министерстве обороны РФ. К истребителям Су-35 проявляют повышенный интерес в ОАЭ и других странах Ближневосточного региона, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вечером 6 декабря российский лидер прилетел в Эр-Рияд. Ранее президент отмечал, что Россия поддерживает доверительные отношения с Саудовской Аравией, в частности в ходе совместной работы в ОПЕК+, и такой характер отношений очень важен для принятия взаимовыгодных решений.

Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США и ЕС по изоляции Москвы в мире, написали ранее обозреватели американского агентства Bloomberg.