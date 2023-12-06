Белгород, 6 декабря, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину села Вязового Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, сообщил 6 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«ВСУ обстреляли окраину села Вязового Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты нескольких улиц в селе», — написал он.

Гладков добавил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток.

Ранее в этот же день он сообщил, что ВСУ нанесли по территории Белгородской области за сутки около 70 ударов.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ уточняли, что силы ПВО вечером 5 декабря перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области. А 1 декабря украинские войска обстреляли из артиллерии село Щетиновка Белгородской области. Они выпустили три артиллерийских снаряда. В результате этого никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.