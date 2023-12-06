Тель-Авив, Израиль, 6 декабря, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Израильские силы в настоящий момент окружают дом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, заявил 6 декабря премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации.

Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press Лидер ХАМАС Яхья Синвар

«Вчера вечером я сказал, что наши силы могут прийти в любое место в секторе Газа. Сейчас они окружают дом Синвара. Так что его дом — это не его крепость, и он может сбежать», — сказал он.

Премьер Израиля добавил, что поимка Санвара — лишь вопрос времени.

Как уточняет телеканал Al Arabiya, дом лидера палестинского радикального движения окружён с 5 декабря в городе Хан-Юнис на юге анклава. Согласно данным египетского портала Al Watan, который ссылается на палестинские источники, самого Синвара в доме нет.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря в телеобращении к нации министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что по мере продвижения израильских военных на юг сектора Газа палестинское радикальное движение ХАМАС теряет контроль над анклавом.

Обозреватели The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США от 4 декабря сообщили, что власти Израиля просчитывают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей, в которых могут скрываться бойцы ХАМАС. В Тель-Авиве при этом осознают последствия, которые могут привести к экологической катастрофе и ещё больше ухудшить ситуацию с пресной водой в секторе Газа, отметили авторы. Израильские военные ещё в середине ноября установили пять насосных станций вблизи лагеря беженцев «Аш-Шати», эти установки могут, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели за несколько недель, при этом окончательного решения пока не принято, добавили журналисты.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и это не связано с нынешней эскалацией на Ближнем Востоке. Решение о создании палестинского государства было принято в рамках ООН, напоминал президент.

Российский лидер отмечал, что Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины. По словам Путина, Россия исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров.