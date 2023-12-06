Эр-Рияд, 6 декабря, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель совета министров страны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд начали переговоры в Эр-Рияде.

Константин Завражин/POOL/ТАСС Владимир Путин во время встречи в аэропорту Эр-Рияда

Встреча проходит в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

Ранее в Кремле сообщали, в ходе переговоров планируется обсудить кооперацию в торгово-экономической и инвестиционной областях, взаимодействие в многосторонних форматах. Также будут рассматриваться перспективы транспортного коридора Север — Юг. Особое внимание будет уделено вопросам энергетики.

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Как передавало ИА Регнум, 6 декабря Путин совершает визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. В ходе переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном российский лидер отметил, что уровень отношений двух стран сейчас является беспрецедентно высоким, а ОАЭ стали основным торговым партнёром России в арабском мире. Также президент России пригласил коллегу на саммит БРИКС, который пройдёт в октябре 2024 года в Казани.

Россия поддерживает доверительные отношения с Саудовской Аравией, в частности в ходе совместной работы в ОПЕК+, и такой характер отношений очень важен для принятия взаимовыгодных решений, отмечал ранее президент.

Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США и ЕС по изоляции Москвы в мире, считают обозреватели американского агентства Bloomberg.