Москва, 6 декабря, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не будут взиматься банками с нуждающихся лиц, категории которых определит правительство России. Согласно данным портала «Система обеспечения законодательной деятельности», данная поправка внесена ко второму чтению в Госдуме.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В документе сказано, что комиссионное вознаграждение при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, а также оплате пеней за несвоевременное или неполную оплату, не будут взиматься с лиц, нуждающихся в социальной поддержке. Перечень категорий, которых коснутся данные послабления, будет определён правительством России.

Ранее, 14 ноября, правительство России утвердило индексы повышения платы за ЖКУ на 2024–2028 годы для каждого региона. Так, со второго полугодия 2024-го средний индекс в среднем по России составит 9,8%. У коммунальных служб при этом достаточно ресурсов, чтобы вообще не повышать тарифы, отмечал доктор экономических наук Никита Кричевский.

В конце ноября стало известно, что закон об отмене комиссий за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не нашёл поддержку у российских банков. Об этом говорилось в отзыве Национального совета по финансовому рынку на проект закона «Единой России», согласно которому банкам, платёжным агентам и «Почте России» запрещено взимать с клиентов комиссии при оплате ЖКУ.

В отзыве также указывалось, что предлагаемые в законопроекте меры не только не достигнут декларируемой цели, но и, напротив, приведут к ряду негативных последствий как для граждан, так и для ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка. С точки зрения кредитных учреждений, такие нововведения негативно отразятся на работе платёжных услуг, что в свою очередь скажется на качестве банковских переводов, полагают авторы. При этом в тексте отмечалось, что банки согласились поддержать запрет только для пенсионеров и льготников, не обосновав своё решение.

Как передавало ИА Регнум, жители России по итогам первого квартала 2023 года задолжали за ЖКУ почти 876,4 млрд рублей. За год показатель увеличился на 72 млрд рублей, а с 2021 по 2022 год рост составлял 56,6 млрд рублей. Перед ресурсоснабжающими организациями задолженность возросла на 15,8%, перед управляющими компаниями — на 1,2%.