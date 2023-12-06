Киев, 6 декабря, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Правительство США промедлением в оказании финансовой поддержки Украине даёт понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что ему пора уходить со своего поста. Об этом 6 декабря написало украинское издание «Страна. ua».

Zuma/TASS Президент Украины Владимир Зеленский

«В ходу версии, что таким образом Вашингтон якобы пытается подтолкнуть Киев к переговорам с Россией о перемирии или даёт знак, что Зеленскому пора уходить», — говорится в публикации.

Отмечается, что проблемы с выделением Западом помощи явно ослабляют внутриполитические позиции Зеленского и создают военные и экономические проблемы для Украины.

Как ранее сообщало ИА Регнум, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация президента США отвергла требования республиканцев по ужесточению контроля над южной границей США, которые были выдвинуты как условия для продолжения помощи Украине.

В сенате США 4 декабря представители Демократической и Республиканской партий не смогли договориться о выделении помощи на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, так как не пришли к консенсусу при рассмотрении законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом в США.