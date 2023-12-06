Лос-Анджелес, США, 6 декабря, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Югославский и голливудский актёр и каскадёр Войо Горич умер в Лос-Анжелесе в возрасте 83 лет. Об этом 6 декабря сообщило издание Telegraf.

Кадр их к/ф «Рэмбо: Первая кровь 2». Реж. Джордж Косматос. 1985. США Войо Горич в роли сержанта Юшина

Горич родился 31 декабря 1940 года в Боснии и Герцеговине и начал свою актёрскую карьеру в 1964-м, снявшись, в частности, в сериале «Приключения Одиссея».

В 1981 году Горич перебрался в США, где работал охранником, спасателем, а также телохранителем Сильвестра Сталлоне. Последний дал ему возможность проявить себя в фильме «Рэмбо 2». Этот фильм принёс актёру мировую известность.

Также Горич снялся в таких фильмах, как «Универсальный солдат», «Самоволка» и «Львиное сердце» Жана Клода Ван Дамма. Всего в фильмографии артиста более 35 картин.