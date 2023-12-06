Красногорск, 6 декабря, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, сообщили в главном следственном управлении СК по Московской области.

Ирина Яковлева/ТАСС Илья Кива

По предварительным данным, Кива был застрелен из неустановленного оружия. Бывший депутат, в которого стрелял неизвестный, скончался на месте, сообщили в СК.

«По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных посёлков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого — это экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива», — сказано в сообщении управления.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство). ️К расследованию подключилась группа наиболее опытных следователей и криминалистов, отметили в СК. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, выявляются лица, причастные к убийству, отрабатываются возможные версии произошедшего, добавили в ведомстве.

Ранее 6 декабря осведомлённый источник ИА Регнум сообщил, что тело Кивы обнаружили в деревне Супонево вблизи Одинцово на территории отеля «Величъ Кантри Клаб». Тело лежало в снегу. При первичном осмотре на теле погибшего обнаружили рану на голове и гематомы на лице.

Кива родился в 1977 году в Полтаве. До прихода в политику он работал в органах внутренних дел, затем возглавил региональное отделение «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ), позднее — Социалистическую партию Украины. Также он занимал пост советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

После избрания в парламента Украины Кива регулярно выступал с критикой украинских властей. После начала спецоперации он выступил за мирные переговоры, покинул Киев и, по данным СМИ, уехал в Россию, где намеревался получить политическое убежище.