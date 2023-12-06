Вашингтон, 6 декабря, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Власти США не станут диктовать Киеву условия перемирия с Москвой, а право решать, как закончить конфликт в стране, остаётся за главой киевского режима Владимиром Зеленским и жителями Украины. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга 6 декабря.

Максим Блинов/РИА Новости

По его словам, основой для мирных переговоров должна стать их «приемлемость для Киева». Кирби добавил, что право решать, каким образом должны завершиться боевые действия, остаётся за «Зеленским и украинским народом».

«Определённо, мы не собираемся диктовать эти условия», — сказал представитель Белого дома.

Кирби подчеркнул, что конференция США и Украины по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности, проходящая в Вашингтоне, не касается вопросов о мирных переговорах.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако украинские власти сами решили прервать переговоры с Россией в 2022 году. По его словам, Москва готова к мирному разрешению ситуации на Украине, но главное для России — достижение поставленных целей.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры, отмечал Путин, напоминая, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять. Кроме того, по мнению российского лидера, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

В октябре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. В качестве приемлемого для себя варианта Зеленский выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год и подчеркнул, что тогда можно будет говорить о переговорах. В Москве назвали условия Киева абсурдными.