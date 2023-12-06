Москва, 6 декабря, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Прощание с народной артисткой России Татьяной Владимировой пройдёт в Москве 8 декабря. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба московского театра Et Cetera.

Сергей Пятаков/РИА Новости Актриса Татьяна Владимирова

«Уважаемые коллеги и друзья! Прощание с Татьяной Юрьевной Владимировой состоится 8 декабря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 12:00 до 14:00 пройдёт отпевание и прощание в храме «Церковь Иоанна Воина на Якиманке», в 15:00 — кремация. В 17:00 в театре Et Cetera начнутся поминки.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Татьяна Владимирова скончалась на 74-м году жизни после тяжёлой болезни. В театре отметили, что она могла сыграть абсолютно всё, таких актрис, как она, совсем немного, с её уходом стало ещё меньше.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. Она служила в московском театре Et Cetera с 1993 года. Народная артистка России играла в спектаклях «Дон Кихот», «Лекарь поневоле», «Дядя Ваня», «Смуглая леди сонетов». Кроме этого, она снималась в сериалах «Теория вероятности», «Склифосовский», в фильмах «Довлатов», «Не чужие» и других лентах.