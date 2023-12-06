Киев, 6 декабря, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Певица София Ротару опубликовала свой первый за почти два года пост в социальных сетях. Она поздравила Вооружённые силы Украины с праздником «Защитников Украины», который по решению киевских властей перенесён на 6 декабря.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица София Ротару

На опубликованной Ротару картинке военнослужащий с шевроном в цветах украинского флага держит на коленях Николая Мирликийского (Николая Чудотворца). Память святого раскольническая «православная церковь Украины» также празднует 6 декабря после перехода на новоюлианский календарь.

Ранее живущая предположительно в Черновицкой области Украины Ротару на протяжении более чем полугода после начала СВО не комментировала общественно-политическую ситуацию, однако в августе 2022 года высказалась в поддержку ВСУ.

Аналогичным образом певица «брала паузу» и после возвращения Крыма в состав России. Позднее она отказалась от выступлений в России по политическим мотивам, но ещё позже вернулась на российские ток-шоу, проводила концерты, корпоративы, зарабатывала деньги.

В тот же период Ротару, по некоторым сведениям, оказывала финансовую поддержку ВСУ. При этом формально средства киевской армии переводила не сама певица, а её сын и продюсер Руслан.

В декабре 2023 года сообщалось, что Ротару увезла с Украины своего внука Анатолия Евдокименко, который теперь живёт в США на её деньги. Внук Ротару пытается развивать музыкальную карьеру, выступая под творческим псевдонимом SHMN (Шаман). Он никак не связан с известным российским певцом Ярославом Дроновым (SHAMAN). Евдокименко в 2023 году исполнилось 29 лет. По данным СМИ, Ротару отдала большую сумму денег за то, чтобы её внук не был мобилизован в ряды ВСУ и смог покинуть Украину.

В апреле 2023 года в общественном движении «Ветераны России» выступили с инициативой конфисковать принадлежащее Ротару имущество в Москве, а вырученные средства направить на поддержку малоимущих граждан и добровольцев СВО. В пресс-службе движения отметили, что Ротару предположительно уже начала продажу имущества, которым владела в Крыму, и что певице принадлежит также квартира в элитном комплексе на Зоологической улице в центре Москвы.