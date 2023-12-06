Абу-Даби, 6 декабря, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян вновь пришёл на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в чёрных кроссовках. Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал кремлёвского пула «РИА Новости».

Сергей Савостьянов/РИА Новости Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

«Президент ОАЭ верен своим кроссовкам. В них он и в Кремле, и дома», — говорится в подписи к кадру.

В июне президент ОАЭ также пришёл на встречу с Путиным в чёрных кроссовках. Тогда переговоры проходили в Москве.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин завершил переговоры с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны провели встречу с участием делегаций за рабочим завтраком, а также в формате тет-а-тет. Большая часть переговоров, за исключением протокольной беседы в начале, прошла за закрытыми дверями.

Российский лидер 6 декабря прибыл с визитом в столицу Абу-Даби. В Кремле ранее уточняли, что переговоры в первую очередь посвящены двусторонним отношениям, ситуации на рынке нефти, международной и региональной повестке дня, а также палестино-израильскому конфликту.

По случаю начала визита небо Абу-Даби окрасилось в цвета флага России. Церемония официальной встречи лидера нашей страны состоялась во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). В ходе встречи Путин по-арабски поблагодарил лидера ОАЭ за тёплый приём.