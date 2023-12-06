Москва, 6 декабря, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Саудовская Аравия и ОАЭ раньше находились на орбите США, но последнее время они проявляют всё больше независимости, так как разочарованы политикой Вашингтона, считает политолог-международник, востоковед, арабист, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина. Об этом она заявила корреспонденту ИА Регнум 6 декабря.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в ОАЭ заявил, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень.

«Россия с января 2024 года председательствует в БРИКС. Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и ещё несколько стран в эту организацию в следующем году вступают. Таким образом, в свете предстоящего председательства России необходимо координировать некоторые свои инициативы с новыми странами — членами БРИКС, — объяснила Супонина. — А новым государствам БРИКС интересно использовать возможности национального банка развития БРИКС. Поэтому и для России, и для этих стран важно развивать торгово-экономическое сотрудничество».

Кроме того, она пояснила, что Россия не хочет, чтобы в регионе Персидского залива разгорелся большой конфликт. В этом большая разница позиций Москвы и США. ОАЭ и Саудовская Аравия также едины в том, чтобы избежать большой войны в этой части света. Такой же позиции придерживается Иран, с президентом которого Путин встретится, вернувшись в Москву.

«Ранее ОАЭ и Саудовская Аравия находились жёстко в орбите США. Но в последние годы эта ситуация меняется. Они проявляют всё больше независимости при принятии решений, не обращают внимания на Вашингтон, так как разочарованы его политикой, и обращаются к другим полюсам, в числе которых Китай и Россия. Этим-то и объясняется желание этих ближневосточных стран вступить в БРИКС», — пояснила Супонина.

В свою очередь, политолог, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев напомнил, что ОАЭ — это крупный финансовый хаб, а также достаточно влиятельный и богатый ближневосточный игрок.

«Это страна, которая стремится к выстраиванию конструктивных связей со всеми центрами силами. И Россия для них — один из партнёров, — заметил Тимофеев. — Но ОАЭ проявляют определённую осторожность в отношениях с Москвой, хотя и не сбрасывают это партнёрство со счетов. Мы тоже в этом заинтересованы, тем более что диверсификация наших внешних связей неизбежно идёт».

Однако он призвал не забывать, что Вашингтон играет очень большую роль в вопросах безопасности в зоне Персидского залива. Для ряда государств США — крупный партнёр в области безопасности и экономики, в том числе в финансовой сфере.

«Так что ОАЭ очень внимательно смотрят в сторону США. И стопроцентной свободы манёвра у этой ближневосточной страны нет», — заметил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна, отношения между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами носят исторический характер. Он подчеркнул, что его страна уделяет особое внимание сотрудничеству с Москвой в сфере энергетики и передовых технологий, и добавил, что эмиратские инвестиции в ненефтяной сектор российской экономики выросли на 103% за последний год.

Завершив визит в ОАЭ, Путин направляется в Саудовскую Аравию. В Кремле рассказали, что предполагается обсуждение двусторонних отношений, ситуации на рынке нефти, вопросов международной и региональной повестки, в частности палестино-израильского конфликта и ситуации вокруг Украины.

По информации Bloomberg, стратегия США по изоляции России на международной арене провалилась, о чём как раз и свидетельствует визит Путина в Саудовскую Аравию.

Политолог Никита Данюк заявил, что Москву по-прежнему уважают на Ближнем Востоке и хотят заручиться её поддержкой.