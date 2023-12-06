Нью-Йорк, США, 6 декабря, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Американская певица Тейлор Свифт признана «человеком года» по версии журнала Time. Победителя номинации огласили 6 декабря.

«Достижения Свифт столь многочисленны, что пересказывать их кажется почти неуместным. Как поп-звезда она находится в компании избранных рядом с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной; как автора песен её сравнивают с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джони Митчелл. Как бизнесвумен — она построила империю стоимостью, по некоторым оценкам, более 1 млрд долларов», — отметили авторы журнала.

Тейлор Свифт родилась в 1989 году в американском штате Пенсильвания. Её отец был известным финансовым консультантом, а мама была домохозяйкой. Свою карьеру певица начала с исполнением кантри-рок музыки. В 2006 Свифт выпустила свой дебютный альбом Taylor Swift, который был признан успешным. В 2008 году второй диск певицы Fearless получил награды «Грэмми» в категориях «Альбом года» и «Лучший кантри-альбом».

В 2016 году состоялась 58-я церемония «Грэмми», в которой номинировали артистку на премию в семи категориях. Певица одержала победу в трёх из них. Всего, по данным СМИ, Свифт получила 10 статуэток «Грэмми» и продала более 50 миллионов альбомов за свою карьеру. Её состояние эксперты шоу-бизнеса оценивают в 1,1 млрд долларов.

Другие номинанты

В шорт-лист номинантов на звание «Человек года» 2023 года числились президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, прокуроры, ведущие уголовные дела против экс-президента США Дональда Трампа, король Великобритании Карл III, а также кукла Барби.

Мнение политологов

В беседе с ИА Регнум политолог Алексей Мухин заявил, что номинация Путина — это политическая шпилька со стороны Time, но президент России достаточно морально устойчив, чтобы не поддаваться на такие шпильки.

Кроме того, политолог Юрий Светов в разговоре с агентством высказал мнение, что в США полагают, что во всех странах мира мечтают получить от них «какой-нибудь пряник», но в случае с современной Россией и её президентом это не так.

Лауреаты в предыдущие годы

По версии Time, человеком года в 2022 году стал глава киевского режима Владимир Зеленский. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобное решение укладывается в общеевропейские русофобские настроения. По его словам, этот «мейнстрим» носит абсолютно антироссийский и оголтелый характер.

В 2021 Time назвал человеком года американского миллиардера Илона Маска. Тогда указывалось, что с состоянием в $250 млрд Маск считается самым богатым человеком в мире. В статье предпринимателя назвали «клоуном, гением, циником, провидцем, промышленником, шоуменом и хамелеоном».

В 2020 году лауреатами стали сразу два человека — президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис. В 2019 году «человеком года» стала эко-активистка Грета Тунберг.

История номинации

Номинация «Человек года» присуждается журналом с 1927 года. Первым, кому присудили этот титул, стал американский лётчик Чарльз Линдберг, перелетевший через Атлантику. Лауреатами становились многие политические деятели и представители культурной и религиозной сфер, такие как индийский политик и мыслитель Махатма Ганди (1930), премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (1940, 1949), лидеры СССР Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущёв и Михаил Горбачёв (1987, 1989), лидер Исламской революции в Иране аятолла Хомейни (1979), канцлер Германии Ангела Меркель (2015), президент РФ Владимир Путин (2007) и многие другие.