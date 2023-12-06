Москва, 6 декабря, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьёва, сообщили в надзорном ведомстве 6 декабря.

Преступная группировка, намеревавшаяся совершить это убийство, была создана в 2021 году, её предполагаемые участники во главе с обвиняемым Андреем Пронским изготавливали боеприпасы и взрывные устройства, поджигали машины, дома и здания военкоматов, отметили в Генпрокуратуре.

«Не позднее 4 апреля 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьёва. Для этого участники группировки решили установить на кузов автомашины жертвы самодельное взрывное устройство. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку было пресечено сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения во Второй Западный окружной военный суд, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, готовивших убийство Соловьёва неонацистов задержали в апреле 2023 года. В процессе обысков у них изъяли пистолеты Макарова, несколько «коктейлей Молотова», самодельное взрывное устройство, гранату, более тысячи патронов и наркотические средства.

В ноябре 2023 года один из обвиняемых по делу Максим Дружинин заявил, что телеведущего планировали убить из-за его активной поддержки специальной военной операции России на Украине.

Также в ноябре 2023 года Второй Западный окружной военный суд постановил отправить на принудительное лечение другого фигуранта дела — Василия Стрижакова. Психолого-психиатрические экспертизы показали, что у Стрижакова бредовое шизофреноподобное расстройство и синдром зависимости от стимуляторов.