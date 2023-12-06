СК возбудил уголовное дело о теракте после гибели экс-депутата ЛНР
СК возбудил уголовное дело о теракте после гибели в Луганске экс-депутата Попова
Луганск, 6 декабря, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту подрыва автомобиля в Луганске, в результате которого погиб экс-депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, сообщила 6 декабря пресс-служба СУ СК России по Луганской Народной Республике в своём Telegram-канале.
«По факту детонации в автомобиле неустановленного устройства, в результате которого погиб депутат первого и третьего созывов Народного совета ЛНР Олег Попов, возбуждено уголовное дело по статьям «террористический акт», «незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», а также «незаконное изготовление взрывчатых веществ», — сказано в сообщении.
В СК уточнили, что расследование проводится при оперативном сопровождении УФСБ России по ЛНР. Следователи, криминалисты, а также эксперты проводят детальный осмотр места происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о подрыве автомобиля в центре Луганска, в котором находился депутат народного совета ЛНР Олег Попов первого и третьего созывов. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Попов получил ранение.
Позднее смерть Попова подтвердил его коллега в региональном парламенте Юрий Юров. Он также отметил, что до этого, 20 сентября 2022 года, было другое покушение на Попова. По его словам, тогда заказчиками покушения были сотрудники СБУ.