Москва, 6 декабря, 2023, 19:01 — ИА Регнум. На Международной выставке-форуме «Россия» 6 декабря состоялись Дни регионов Приволжского федерального округа, где были продемонстрированы важнейшие достижения в различных отраслях, проекты по созданию комфортной среды и общественных пространств, промышленный, культурный и туристический потенциал.

Выступая на открытии дней регионов, главы субъектов подчеркнули, что достигнутые результаты стали возможны благодаря поддержке региональных инициатив и проектов в интересах жителей президентом России Владимиром Путиным.

Субъекты ПФО являются лидерами по уровню инновационной активности организаций в России. В них реализуются крупные проекты в образовании, здравоохранении, культуре и спорте. В Приволжье по поручению президента активно формируется промышленная инфраструктура — создано 62 индустриальных парка, 23 технопарка, 10 особых экономических зон, 30 территорий опережающего развития.

Кроме того, при поддержке главы государства активно развивается транспортная инфраструктура, осуществляется строительство участков международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

ПФО может гордиться не только индустриальным потенциалом, но и передовыми проектами в цифровой сфере. Принципиально новый спортивный турнир — «Игры будущего», основанный на красоте традиционного спорта и самых передовых инновационных прорывах, будет проведён в Казани.

Кроме того, особую роль в округе занимает развитие туристического направления. Например, реализация таких проектов, как «Великий Волжский путь», кластеры «Камский берег» и паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров», а также геопарк «Ундория».

Эксперты отмечают, что представленные на выставке достижения связаны с категориями гордости и уверенности, последовательностью развития регионов, возможностями для раскрытия их сильных сторон. О том, какая работа по созданию промышленной инфраструктуры проводится в ПФО по поручению президента рассказала политолог, исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

«Приволжский федеральный округ традиционно занимает первые строчки в различных федеральных рейтингах инновационной активности, а также реализует крупные проекты в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта. По поручению президента в округе проводится работа по созданию промышленной инфраструктуры и «точек роста» экономики. Поэтому на выставке было что показать всем без исключения регионам ПФО. Объединяет их все чувство гордости, которое остаётся после посещения выставки. А также уверенности в том, что развитие страны не остановится ни при каких условиях», — сказала она.

Политконсультант, основатель политического PR агентства Г. У. Р. У., заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков отметил, что регионы ПФО продемонстрировали свои достижения в формате «было — стало — будет», а главная особенность презентаций регионов ПФО — технологический потенциал регионов.

«Сегодня на международной выставке «Россия» Оренбургская и Саратовская области завершат цикл презентаций регионов ПФО. Если подчеркивать главную особенность их содержания, то, пожалуй, они фактурно выделялись своими технологическими фишками — округ лишний раз продемонстрировал свое первенство по научно-технологическому потенциалу и инновационному развитию», — поделился впечатлениями эксперт.

Политконсультант, член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин рассказал, что Приволжье на выставке демонстрирует не только яркие примеры отраслевых специализаций регионов, но и в целом показывает, что округ развивается сбалансированно, имея достижения в разных сферах.

«Стратегия развития Приволжского федерального округа — это баланс промышленности, сельского хозяйства, торговли. В Поволжье, исторически, торговые связи играли серьёзную роль в развитии губерний и сегодня — в развитии регионов. Каждый старается показать свои сильные стороны», — отметил эксперт.

По его словам, у региональных экспозиций есть яркая специализация, например Татарстан сделал акцент на инновации — это и ОЭЗ «Алабуга» и город высоких технологий «Иннополис». Пермский край выделил свой промышленный потенциал, сферу добычи полезных ископаемых, а также заявил о себе в робототехнике — одна из пермских компаний — лидер по производству антропоморфных роботов. Нижегородская область отметила свой It-кластер, также регион держит позицию одного из лидеров в судостроении. Пензенская область соединила историческую составляющую с достижениями в биомедицинской промышленности

7 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» стартуют Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. Её работа продлится до 12 апреля 2024 года, гости смогут увидеть достижения 89 российских регионов в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На выставке представлены более 130 экспозиций, а также открыты 13 экскурсионных маршрутов.

Президент России Владимир Путин 4 декабря впервые посетил выставку «Россия». Глава государства побывал в павильоне № 1, где расположилась экспозиция «Движения Первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Российский лидер прогулялся по залу «Патриотизм», осмотрел интерактивные голографические экспонаты, посвящённые выдающимся деятелям науки и культуры, а также осмотрел «Аллею славы» спортсменов.