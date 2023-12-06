Москва, 6 декабря, 2023, 18:05 — ИА Регнум. В павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия» с 7 по 10 декабря пройдут тематические дни, посвящённые информационным технологиям компании.

Пресс-служба НК «Роснефть» «Роснефть» представит достижения в области IT

Цифровизация во всех областях деятельности — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Акцент на внедрении цифровых технологий позволяет повышать прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке.

7 декабря «Роснефть» презентует ключевые проекты дочерних предприятий в сфере информационных технологий. Участие в мероприятии примут представители «Роснефти» и обществ группы. Внутренний ИТ-интегратор «Роснефти», компания «Сибинтек», представит инфографический 3D-стол, тематические VR-тренажёры, а также макет вахтового городка, обеспеченного мобильной связью и базовой станцией сотовой связи.

Для посетителей павильона пройдёт игра «Брось вызов нейросети». С помощью уникального корпоративного симулятора «РН-Нейросети» игрокам нужно будет выбирать расположение скважин на месторождении таким образом, чтобы максимизировать объем добываемой нефти. Победителей игры ждут памятные подарки.

8 декабря в павильоне Минэнерго состоится финал марафона ИТ-соревнований «Роснефти» — самого масштабного в России. Среди участников — представители крупных компаний, вузов и научных институтов, призеры ИТ-марафона 2023 года. В рамках соревнования по программированию (хакатона) участники покажут уникальные цифровые и роботизированные решения, которые найдут применение в инновационных проектах «Роснефти».

7 декабря состоится презентация проекта «Цифровые месторождения «Роснефти». Гостей ждёт увлекательное знакомство с «цифровыми двойниками», новейшими мобильными устройствами с интеллектуальной системой мониторинга трубопроводов.

В этот день посетители павильона также смогут посетить лекции, на которых узнают, зачем нефтяникам сейсморазведка и как им помогает искусственный интеллект. После каждой лекции для слушателей будут организованы увлекательные конкурсы и лотереи с призами.

9 декабря на площадке пройдёт соревнование в сфере информационной безопасности Sibintek CTF-2023. Каждый посетитель сможет в игровой форме узнать о базовых правилах защиты своих цифровых данных и попробовать силы в сфере информационной безопасности. Всех участников ожидают памятные призы и подарки.

В заключительный тематический день специалисты «Роснефти» познакомят гостей павильона с собственными уникальными разработками — роботами для диагностики нефтеперерабатывающих заводов. Традиционно посетителей ждут викторины и подарки от «Роснефти».

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ.

Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.