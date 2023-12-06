Москва, 6 декабря, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Чтобы найти деньги на поддержку киевского режима, администрация президента США Джо Байдена могла бы продать компьютер или телефон его сына Хантера. Об этом 6 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Ting Shen — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Хантер Байден

Так она ответила на вопрос журналиста Reuters о возможных способах поиска средств администрацией Байдена для помощи киевскому режиму.

«Я ни в коем случае не претендую на то, чтобы помогать режиму Байдена в поиске средств на поддержку нацистского киевского режима, но мне кажется, если они совсем зайдут в тупик, они могли бы, например, продать компьютер или телефон Хантера Байдена», — сказала Захарова.

По её словам, в этом случае США выручили бы фантастические средства, поскольку многие бы неплохо заплатили.

Как ранее сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украине сейчас нелегко, она находится в тяжёлом положении, связанном с продолжением выделения финансовых средств.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон 5 декабря заявила, что к концу 2023 года США могут оказаться в ситуации, когда им будет трудно помогать Киеву, не затрагивая собственные запасы и не снижая боеготовности своих вооружённых сил.

Осенью 2020 года газета New York Post опубликовала материалы, основанные на переписке, которая была найдена в ноутбуке Хантера Байдена. На основе полученных данных утверждалось, что Хантер Байден вёл лоббистскую работу, обеспечивая за определённое вознаграждение доступ бизнесменам к его отцу Джо Байдену, занимавшему на тот момент пост вице-президента США. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил ФБР в сокрытии компромата на Хантера Байдена.