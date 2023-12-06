Женева, Швейцария, 6 декабря, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Российская певица Алла Пугачёва в разговоре со своим супругом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) назвала отъезд из России «голожопингом». Об этом муж артистки рассказал в ходе своего выступления в Женеве.

Сергей Корсун ИА Регнум

Галкин рассказал зрителям, что после отъезда из России жизнь у знаменитой четы заметно ухудшилась. Шоумен в одном из разговоров решил предупредить Пугачёву о трудностях, с которыми им придётся столкнуться в процессе эмиграции из России, назвав это «дауншифтингом». Артистка же в ответ дала другое определение предстоящим неудобствам.

«Конечно, жизнь изменилась. Я говорю — Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу. Она говорит — это что? Я говорю — чуть похуже будет, а она — к голожопингу?» — рассказал комик.

В своём выступлении 47-летний артист вспоминал «жирные времена» в России и поездки в Ригу в отдельном прицепном вагоне поезда. Он констатировал, что «жизнь изменилась».

Кроме того, шоумен признался, что был вынужден просить милостыню у прохожих в Европе.

Как передавало ИА Регнум, певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине. Сначала они перебрались в Израиль, но уехали и из этой страны, когда там начались боевые действия.

В ноябре пару заметили на Кипре. Недавно Пугачёвой стало плохо в одном из кипрских магазинов. По словам одного из посетителей, он с трудом узнал российскую певицу, так неважно она выглядела.