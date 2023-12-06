Москва, 6 декабря, 2023, 18:04 — ИА Регнум. В России завершили научные работы по созданию стендовой базы для испытаний бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации), сообщила 6 декабря пресс-служба «Ростеха» на своём сайте.

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«В рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» специалисты провели полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию испытательной базы и комплекса стендов», — сказано в сообщении.

Работы по созданию испытательной базы и стендового оборудования для испытания авиационных пусковых устройств перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) ведётся коллективом одного из предприятий Ростеха. Они получили премию в номинации «За вклад в создание испытательной базы», прошедшей 6 декабря в демоцентре холдинга «Технодинамика».

Как передавало ИА Регнум, на данный момент известно, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации спроектирован по схеме «летающее крыло» с широким применением технологии «стелс». Дозвуковой ударный самолёт будет нести крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, а также будет оснащён новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Машина получит дозвуковую скорость полета.