Москва, 6 декабря, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В подмосковном Одинцово найдено тело бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

РИА Новости Илья Кива

На месте работают экстренные службы.

Подробности смерти экс-нардепа не уточняются.

Илья Владимирович Кива родился 2 июня 1977 года. До прихода в политику он работал чиновником и полицейским. Был лидером Социалистической партии Украины с 2017 по 2019 год.

Также занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Американское издание The Washington Post утверждало, что Кива занимает пророссийскую позицию.

С апреля 2022 года находился под санкциями Британии, Канады, Австралии и Украины.

13 ноября Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Дело рассматривали в его отсутствие, потому что, как тогда предполагалось, экс-нардеп находился в России.