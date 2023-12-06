Вашингтон, 6 декабря, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, обвиняют в работе на президента России Владимира Путина, заявил 6 декабря американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Позиция администрации такова, что если вы не поддерживаете это (конфликт на Украине. — Прим. ред.), если не хотите присылать ещё 60 млрд долларов олигархам на Украине, то вы работаете на Владимира Путина», — сказал, в частности, он.

Журналист добавил, что американский Конгресс хочет, чтобы этот конфликт продолжался в любом случае.

Карлсон подчеркнул, что, поддерживая конфликт на Украине, США ослабили свои собственные позиции. Кроме того, добавил он, ВСУ не смогут одержать победу на поле боя, поэтому нет смысла отправлять новых солдат на фронт на верную смерть.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля на телеканале Fox News вышла в эфир последняя программа с участием Карлсона, чьи политические взгляды и критические высказывания не одобрял Пентагон. Отмечалось, что решение о расторжении договора было обоюдным. По оценке агентства Bloomberg, убытки компании, владеющей Fox News, после увольнения телеведущего составили $507 млн.

Сам журналист заявил, что в сфере средств массовой информации США действует запрет на обсуждение важных тем.

Позже Карлсону предложили работу в России. В августе стало известно, что Карлсон хочет взять интервью у Владимира Путина.