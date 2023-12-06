Москва, 6 декабря, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Власти Израиля пытаются показать всем, что они активно борются с ХАМАС, но на самом деле результаты этой борьбы выглядят очень сомнительно, считает востоковед, эксперт по проблеме арабо-израильского конфликта Артём Кирпичёнок. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА Регнум.

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Ранее появилась информация, что армия обороны Израиля приступила к затоплению тоннелей ХАМАС под сектором Газа.

«Руководство Израиля пытается продемонстрировать активность в борьбе с ХАМАС, чем Нетаньяху в последние недели успешно занимается. Но эффективность такой меры, как затопление тоннелей, выглядит сомнительной, если вспомнить, что там по преимуществу песчаные почвы и вода будет просто уходить в песок. Кроме того, возникает гуманитарный вопрос — в тоннелях могут скрываться заложники», — объяснил Кирпичёнок.

По его мнению, всё, что сейчас делают власти Израиля, — это изображение активности на публику, так как израильское общественное мнение требует жестоких мер. И правительство предпринимает все жестокие меры, какие может, чтобы удовлетворить общественную жажду мести.

«Потом, через какое-то время, начинаются переговоры. Самая разумная тактика — с одной стороны, продемонстрировать силу, а уже потом договариваться. С другой стороны, возникает вопрос, когда и чем этот процесс закончится. Сейчас они затопят тоннели, потом побомбят, введут танки, но когда и каким будет финал, ответить не может никто. Какие-то тоннели они, конечно, затопят. Но ведь это сеть. Какие-то участки всё равно уцелеют», — сказал Кирпичёнок.

Он согласился с тем, что на сегодняшний день можно сказать, что операция «Железные мечи» потерпела фиаско. Заявленная цель — уничтожение ХАМАС — оказалась утопией. Тем более что руководство группировки находится не в секторе Газа, а в Катаре.

Кирпичёнок сравнил руководство Израиля с таким персонажем, как Паниковский из фильма «Золотой телёнок».

«Можно сказать, что правительство Израиля — это Паниковский, а израильское общество — это Шура Балаганов, который продолжает пилить гири в надежде, что будет какой-то результат. Ничем хорошим это закончиться не может», — сказал Кирпичёнок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильские власти просчитывают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей, в которых могут скрываться бойцы палестинского движения ХАМАС. В Тель-Авиве при этом осознают последствия, которые могут привести к экологической катастрофе и ещё больше ухудшить ситуацию с пресной водой в секторе Газа.

Кроме того, глава генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа и окружает самый крупный город на юге анклава — Хан-Юнис.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что по мере продвижения израильских военных на юг сектора Газа палестинское радикальное движение ХАМАС теряет контроль над анклавом.