Москва, 6 декабря, 2023, 19:12 — ИА Регнум. В случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии у призывников появится возможность служить в Пограничной службе ФСБ России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв.

Иван Шилов ИА Регнум

«Изменения, которые предлагается внести в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками и попасть служить на границу, охранять рубежи нашей Родины было очень почётно. Сегодня у призывников вновь появится такая возможность», — приводит «РИА Новости» слова Пискарёва, который добавил, что при этом пограничная служба ФСБ России с привлечением дополнительных сил сможет более эффективно решать поставленные перед ней задачи.

Глава комитета Госдумы по безопасности подтвердил, что поправку, которая предусматривает возможность прохождения срочной военной службы по призыву в органах безопасности, в том числе в Пограничной службе ФСБ России, Госдума рассмотрит 7 декабря.

Он также добавил, что срочники уже сейчас могут стать пограничниками, заключив в ходе службы контракт с ФСБ России. При этом изменения в законе упростят этот путь для тех, кто выбрал службу на рубежах России, уточнил Пискарёв.

Как передавало ИА Регнум, депутаты Госдумы на заседании 17 октября одобрили в первом чтении право Росгвардии на собственные добровольческие формирования. Пакет законопроектов предлагает, что на войска Росгвардии распространятся все установленные для Минобороны полномочия и механизмы. Добровольческие части Росгвардии ничем не будут отличаться от аналогичных формирований Минобороны, сообщили в Госдуме.

Росгвардия, по решению президента России, сможет создавать свои добровольческие формирования. Эти структуры можно будет задействовать при выполнении отдельных задач в области обороны во время мобилизации, а также при военном положении, в условиях вооружённого конфликта, при проведении контртеррористических операций.

Также сама Росгвардия будет определять порядок выплаты денежного содержания, продовольственного и вещевого обеспечения, как и порядок оказания медицинской помощи.

Госдума на пленарном заседании 19 июля приняла закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении военную технику, в том числе тяжёлую. Закон меняет термин «оружие» на термин «вооружение», под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения.