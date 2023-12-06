Москва, 6 декабря, 2023, 17:22 — ИА Регнум. В украинском конфликте нужно искать дипломатические пути, которые могут положить конец боевым действиям. Об этом 6 декабря заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовыми Алексеем Столяровым).

OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

«Следует искать дипломатические пути, которые могут положить конец боевым действиям. Следует попытаться сначала решить ключевые вопросы дипломатическими мерами, на некотором расстоянии от политических лидеров. И, возможно, тогда лидеры выразят желание изучить вариант, который будет не на поле боя», — сказал премьер.

Также он заявил, что не верит в то, что поставка семи или восьми норвежских F-16 как-то спасёт Украину, поскольку невозможно эксплуатировать такую систему без длительного времени для подготовки и создания инфраструктуры.

Кроме того, он признал тот факт, что бесконтрольные поставки вооружения Киеву ведут к тому, что оружие нелегально попадает в руки третьих лиц, в том числе ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, предполагая, что беседует с «африканским политиком», посетовал на сложную для ВСУ ситуацию на фронте и предположил, что боевые действия продолжатся в течение всего 2024 года.

В ноябре 2023 года Вован и Лексус, вновь представившись «африканским чиновником», обсудили ситуацию на Украине с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Она, в частности, заявила, что ВСУ в ходе своего контрнаступления не добились никаких успехов, а в ЕС уже изрядно устали от конфликта на Украине. По её мнению, военные действия могут затянуться на годы, если Запад не пойдёт на шаги для их завершения.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры, отмечал российский лидер, напоминая, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять.