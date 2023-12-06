Вашингтон, 6 декабря, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск отреагировал на интервью члена палаты представителей Соединённых Штатов Томаса Мэсси журналисту Такеру Карлсону, в котором политик высказывался против запроса администрации о 61 млрд новой помощи Украине.

Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск

«Ещё десятки миллиардов? Аудит хотя бы проводился?» — задался вопросом бизнесмен в комментарии под видео в соцсети X (Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, в сенате США 4 декабря представители Демократической и Республиканской партий не смогли договориться о выделении помощи на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, так как не пришли к консенсусу при рассмотрении законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом в США.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что к концу 2023 года США могут оказаться в ситуации, когда им будет трудно помогать Киеву, не затрагивая собственные запасы и не снижая боеготовности своих вооружённых сил.