Москва, 6 декабря, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Композиция «Пыяла» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поднялась на первое место в мировом рейтинге приложения Shazam, предназначенного для распознавания музыки. Рейтинг опубликован на сайте приложения.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Реж. Жора Крыжовников. 2023. Россия

Песня на татарском языке, которую исполняет российский дуэт «Аигел», обошла такие композиции, как Surround Sound американского рэпера Дастина Раута (JID) и Greedy (Mixed) канадской певицы Тейт Макрей.

Электронный хип-хоп-дуэт «Аигел» создали в 2016 году поэтесса и певица из Набережных Челнов Айгель Гайсина и петербургский музыкант Илья Барамия. Песню «Пыяла» они записали в 2020 году.

Композиция, вошедшая в саундтрек сериала о казанских преступных группировках конца 1980-х годов, не указана в титрах. После начала российской спецоперации участники дуэта высказались в поддержку Украины и уехали из страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила Следственный комитет и Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» на пропаганду опасного образа жизни среди подростков. Парламентарий считает, что сцены сериала внушают ужас, при этом молодые люди могут романтизировать преступность, насмотревшись на экранных бандитов, и воплотить их образы в жестокую реальность.