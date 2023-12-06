Рим, 6 декабря, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Футболисты миланского клуба «Интер» выйдут на матч 15-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» в форме с изображением персонажа франшизы «Трансформеры» Оптимуса Прайма. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Yao Jianfeng/ ZUMAPRESS.com/TASS

Отмечается, что «Интер» продолжает сотрудничество с титульным спонсором Paramount+. В результате на форме клуба появится изображение Оптимуса Прайма.

Встреча «Интера» и «Удинезе» состоится 9 декабря и начнётся в 22:45 мск.

Как передавало ИА Регнум, ранее московский футбольный клуб ЦСКА представил игровую форму на сезон 2023–2024. Красно-синяя полосатая форма — отсылка к 2003 году. Именно тогда ПФК ЦСКА впервые стал чемпионом России, пояснили в пресс-службе команды, уточнив, что гостевой комплект формы выполнен в белом цвете, а третий её вариант — чёрный.