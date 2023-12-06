Абу-Даби, 6 декабря, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин завершил переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и вылетит в Саудовскую Аравию.

Сергей Савостьянов/РИА Новости Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Стороны провели встречу с участием делегаций за рабочим завтраком, а также в формате тет-а-тет. Большая часть переговоров, за исключением протокольной беседы в начале, прошла за закрытыми дверями.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 6 декабря прибыл с визитом в столицу Объединённых Арабских Эмиратов, Абу-Даби, для переговоров с президентом ОАЭ. В Кремле уточняли, что переговоры в первую очередь будут посвящены двусторонним отношениям, ситуации на рынке нефти, международной и региональной повестке дня. Также стороны намерены обсудить палестино-израильский конфликт.

По случаю начала визита небо Абу-Даби окрасилось в цвета флага России. Церемония официальной встречи лидера нашей страны состоялась во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). В ходе встречи Путин по-арабски поблагодарил лидера ОАЭ за тёплый приём.