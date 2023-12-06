Рим, 6 декабря, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Двух подозреваемых в организации побега из Милана российского предпринимателя Артёма Усса, сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, арестовали в Италии и Хорватии. Об этом говорится в статье итальянской газеты Il Fatto Quotidiano.

Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В материале сказано, что правоохранительными органами Италии и Хорватии были задержаны граждане боснийского происхождения, отец и сын Владимир и Борис Йованчичи.

По версии следствия, Борис Йованчич является владельцем Volvo V60, которое участвовало в вывозе Усса из Италии. В статье отмечается, что главным организатором побега выступал Владимир.

Полиция продолжает искать других фигурантов дела в Хорватии и Словении, указывается в материале.

Ранее 6 декабря стало известно, что правоохранительные органы Италии ведут операцию по поимке и аресту шести человек, которые, по версии следствия, помогли бежать Уссу-младшему из-под домашнего ареста в Италии и покинуть страну.

Как передавало ИА Регнум, Артём Усс был задержан 17 октября 2022 года в миланском аэропорту Мальпенса по запросу США, которые обвиняют его в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения.

Сначала Артём Усс находился под стражей, позже эту меру пресечения поменяли на домашний арест. Суд в Милане 21 марта принял решение об экстрадиции Усса в США, а 23 марта стало известно об исчезновении россиянина. Усс бежал из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет.

Власти США ранее заявили о готовности выплатить до 7 млн долларов за любые данные об Уссе.

Кроме того, сообщалось, что в побеге Уссу якобы могла посодействовать преступная группировка из Сербии, которая помогла ему бежать на пароме. По этим данным, он пересёк границы нескольких стран, так ему удалось попасть в Сербию, откуда он вылетел в Москву.

В России Артём Усс явился в полицию и дал показания. Ему смягчили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.

В конце октября 2022 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Артёма Усса по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере в составе организованной группы. Бизнесмена объявили в розыск. Сам Усс-младший просил, чтобы его экстрадировали в Россию.