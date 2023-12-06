Луганск, 6 декабря, 2023, 16:33 — ИА Регнум. По предварительным данным, при подрыве автомобиля в Луганске погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Олег Попов, сообщил 6 декабря источник «РИА Новости».

Пресс-служба Народного Совета ЛНР Олег Попов

«Олег Попов погиб в результате взрыва автомобиля в Луганске», — сказал он.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, в своём Telegram-канале сообщает, что Попов получил ранение.

«В центре Луганска террористы взорвали автомобиль. Это произошло возле стадиона в центре города. По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного совета ЛНР Олег Попов», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября также в Луганске в результате взрыва в автомобиле погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. В правоохранительных органах республики сообщали, что в машину депутата был заложен примерно 1 кг взрывчатки. Её заложили под сиденье водителя и подорвали, когда полковник выехал из дома на улицу Парашютную.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям, включая теракт. Ответственность за подрыв машины взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.