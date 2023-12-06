Москва, 6 декабря, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Совет Федерации готов оперативно подготовить изменения для объявления амнистии некоторых категорий женщин-заключённых. Об этом 6 декабря заявил спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Роман Соколов/ТАСС

«Что касается возможной амнистии, мы готовы подключиться вместе с Государственной думой и Министерством юстиции как можно быстрее подготовить необходимые изменения», — сказала Матвиенко.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин предложил подготовить и принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 4 декабря Путин высказал мнение, что некоторые категории женщин, находящихся в местах лишения свободы, можно амнистировать.

В ходе заседания член СПЧ Ева Меркачева предложила освободить из заключения женщин, которые осуждены за ненасильственные преступления, если у них есть несовершеннолетние дети, а также тех, кто впервые получил срок, если нет потерпевших или если потерпевшие не возражают.

Путин поддержал предложение. Глава государства отметил, что необходимо подготовить и принять соответствующее решение по амнистии некоторых категорий женщин-заключённых.

Как отметил в беседе с ИА Регнум член Адвокатской палаты Москвы, Ассоциации юристов России, Федерального союза адвокатов России, Международного союза (содружества) адвокатов, Гильдии российских адвокатов Андрей Мишонов, в настоящее время проведение амнистии пошло бы на пользу российской экономике. По его словам, российская экономика переживает не самое стабильное время, и в таких условиях для государства было бы вполне приемлемо снизить нагрузку на пенитенциарную систему.