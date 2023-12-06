Москва, 6 декабря, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Несмотря на то что западная пропаганда активно раскручивала тему изоляции России, Москву по-прежнему уважают на Ближнем Востоке и хотят заручиться её поддержкой, считает политолог, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин во время визита в Саудовскую Аравию

Ранее издание Bloomberg сообщило, что предстоящая поездка президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию свидетельствует о провале попыток США изолировать РФ.

«Западная пропаганда раскручивала тему изоляции России, — напомнил он. — Но это опровергается раз за разом. Об этом, в частности, говорит выступление российского президента на G20 и демонстративно неуважительная встреча президента Германии в Катаре. Можно ещё вспомнить, как нашего президента встречают на Ближнем Востоке. А ведь США всегда считали этот регион зоной своих естественных интересов. И визит Путина в Саудовскую Аравию — это важный показатель, который говорит о том, что Россию не просто уважают, но хотят заручиться с ней хорошими отношениями и поддержкой нашего президента».

Он пояснил, что попытки изоляции России провалились по нескольким причинам. Все устали от американского доминирования и наглости. В то же время Россия проводит долгосрочную стратегическую политику, не отказываясь от принципов сотрудничества на взаимовыгодной основе. А на Ближнем Востоке такое ценят.

«Поддерживают всегда тех, кто сильный, кто выигрывает. И сейчас история с Украиной (а до этого история с Афганистаном) показывает, что Америка перестала быть глобальным гегемоном», — подчеркнул Данюк.

По его словам, США постоянно предпринимают попытки изолировать Россию, но все они проваливаются. Единственное, что может Вашингтон — это доминировать внутри блока НАТО и заставлять своих сателлитов выполнять директивы. Да и это не всегда получается, если вспомнить о позиции Венгрии или Словакии.

«Россия и Саудовская Аравия последнее время обо всём договариваются, — констатировал Данюк. — В первую очередь эта дружба зависит от сделки ОПЕК. Обе страны как одни из главных поставщиков углеводородов на мировой рынок заинтересованы в том, чтобы было регулирование этой отрасли».

С ним согласился Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, который напомнил, что Саудовская Аравия — мощнейший игрок на Ближнем Востоке.

«До войны в Газе США обсуждали пакт о взаимной безопасности с Саудовской Аравией. Сейчас очевидно, что обсуждать без России вопросы безопасности на Ближнем Востоке не получается. Событие, случившееся 7 октября 2023 года, привело к самому сильному кризису в этом регионе за многие десятилетия, и последствия войны в Газе будут определять весь 2024 год, а ведь 2023 год должен был стать годом региональной деэскалации на Ближнем Востоке», — заявил Севостьянов.

По его словам, помимо ключевого блока политических вопросов по ситуации в Газе, России и Саудовская Аравия могут договариваться о взаимодействии в нефтяной сфере, которое повлияет на её ценообразование в целом, а также о сотрудничестве в логистической сфере.

«А это, я думаю, может стать серьёзным прорывом в двусторонних экономических отношениях», — предположил Севостьянов.

В свою очередь, Владимир Сотников, старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО и отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, констатировал, что усилия американцев по изоляции действительно потерпели крах. Сегодня это становится очевидным.

«Путин ездит в разные страны, укрепляет отношения с государствами Глобального Юга и Ближнего Востока. Да и в Европе союзники США идут на то, чтобы как-то вовлекать Россию, — сказал Сотников. — Они могут принять пакет санкций, оказывать давление на союзников, прежде всего в ЕС. Но эти попытки не дадут желаемого эффекта. Изолировать Россию не получится. Кроме того, в США намечаются выборы, и они полностью захватят внимание американских политиков».

По его словам, даже несмотря на риторику президента США Джозефа Байдена, у Вашингтона не будет времени, чтобы принимать в отношении России какие-то меры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экспертов Bloomberg, стратегия США по изоляции России на международной арене провалилась. Кроме того, они констатировали, что положение России упрочилось, а состояние экономики улучшилось.

По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, Путин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом взаимодействие в энергетике, в том числе в рамках ОПЕК+. Также Ушаков отметил, что сотрудничество в сфере энергетики будет обсуждаться и в ходе переговоров в рамках предстоящего 6 декабря рабочего визита Путина в ОАЭ.

По словам президента РФ, высокий уровень доверия установился у России к Саудовской Аравии в том числе в рамках ОПЕК+. Путин предположил, что сотрудничество в рамках ОПЕК+ будет продолжено в 2024 году.