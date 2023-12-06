Москва, 6 декабря, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Магазины Adidas и Reebok откроются в России под новым брендом ASP, сообщил руководитель отдела маркетинга Lestate Илья Комиссаров.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Продукция Adidas и Reebok будет продаваться в новой сети ASP, запускаемой Lestate, дистрибьютором западных спортивных брендов», — цитирует его «Коммерсантъ».

Он добавил, что открытие первого магазина состоится на этой неделе в аутлете «Белая дача» в Москве. Количество магазинов ASP в настоящее время ещё обсуждается, расширяться розничная сеть будет постепенно, уточнил Комиссаров.

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