Москва, 6 декабря, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Проект закона о запрете абортов в частных клиниках внесут в Госдуму весной. Самая многодетная мать России (20 родных детей) 73-летняя Валентина Хромых заявила ИА Регнум, что она поддерживает предложения депутатов по вопросу абортов, но у этих идей есть и ряд побочных эффектов.

Из личного архива Валентины Хромых Валентина Хромых

В России активно обсуждается инициатива запрета проводить аборты в частных клиниках. Проект соответствующего закона планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию. Она начнётся 9 января и продлится до 4 августа 2024 года. И чем ближе это событие, тем жарче дискуссия вокруг возможного запрета. Журналисты ИА Регнум поговорили с самой многодетной матерью России Валентиной Ивановной Хромых из Липецкой области и узнали её мнение о запрете абортов.

Валентина Ивановна уже более 50 лет замужем за Анатолием Васильевичем Хромых. Они живут в селе Знаменском Лев-Толстовского района Липецкой области. Пара является самыми многодетными родителями, у них 20 родных детей. Валентина Ивановна впервые стала мамой в возрасте 19 лет, последнего родила в 42 года. Сейчас её старшему ребёнку 54 года, а младшему — 30. Валентина Ивановна сама была единственным ребёнком в семье, но всегда с восхищением смотрела на большие семьи. Ещё женщина всегда хотела воспитывать дочь, но первые шестеро детей были мальчиками. Родители не прекращали мечтать о девочке, но не остановились даже после того, как родилась малышка. Всего у них 11 сыновей и 9 дочерей. Больше 10 внуков и несколько правнуков. Их семья насчитывает более 50 человек.

Валентина Ивановна поделилась мыслями по поводу законодательного запрета абортов. Она объяснила, что, рассматривая этот вопрос, необходимо учитывать массу нюансов, в том числе последствия таких запретов.

«Я поддерживаю инициативу правительства с абортами, но всё же надо учитывать, что женщине для вынашивания, рождения и воспитания детей нужно здоровье. А это во многом не от нас зависит, а свыше. Также надо понимать, что если аборты не будут делать в клиниках, их будут делать знахарки на дому», — объяснила многодетная мама.

Из личного архива Валентины Хромых Семья Валентины Хромых

Женщина понимает проблемы снижения рождаемости в стране, но обозначила ситуации, в которых аборт может быть даже необходим.

«Может, разрешить делать аборт после двоих-троих детей? Демография не очень, надо бы её повышать, но и здесь нужно понимать, что алкоголичкам, наркоманкам и прочим асоциальным женщинам лучше не рожать. Совсем запрещать аборты нельзя: их должны делать по медицинским показаниям», — говорит Валентина Ивановна.

Многодетная мать очень озабочена дальнейшей судьбой тех детей, которых мать по каким-то причинам не хочет или не может воспитать. Женщина считает, что просто родить ребёнка недостаточно, ему необходимо дать всё, что возможно для его будущего.

«Есть и ещё ряд причин. Например, у матери нет денег и возможности вырастить ребёнка, прожиточный минимум небольшой. Если женщина понимает, что она асоциальна, если она понимает, что не сможет вырастить ребёнка, лучше сделать аборт. Аборт лучше, чем бросать ребёнка в обстоятельства, из которых он может не выбраться живым», — переживает женщина.

Валентина Ивановна поделилась своей историей и рассказала о работе и большом хозяйстве, которому, помимо материнства, посвящает свою жизнь.

«Я абортов никогда не делала. Я беременела и рожала, но не все так могут. У меня все дети свои. Сейчас мне 73 года, я до сих пор работаю, я главный бухгалтер. Я даже сейчас на работе, и хозяйство у меня большое: 150 кур, 2 коровы, 3 быка, 4 свиньи, скоро будем покупать ещё. Вот как-то и за детьми смотреть успевала, и хозяйство вести, и работать, и с мужем быть», — улыбается Валентина Ивановна.

Из личного архива Валентины Хромых Семья Валентины Хромых

По данным ИА Регнум, проект закона о запрете абортов в частных клиниках ещё находится в разработке и не оформлен в виде конкретного документа. Будущий нормативный акт, вероятнее всего, будет представлен в виде законопроекта о внесении изменений и дополнений в «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». Какие именно положения туда попадут, пока неизвестно. Законотворцы и общественные деятели выступали с множеством предложений касательно государственной регуляции искусственного прерывания беременности. Например, депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по охране здоровья Вероника Власова предложила проводить аборты при согласии не только матери, но и отца, если брак зарегистрирован. Ранее депутат палаты парламента Виталий Милонов («Единая Россия») предлагал вывести аборты по немедицинским показаниям из системы ОМС, но Госдума настороженно отнеслась к такой инициативе. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко недавно заявила, что полного запрета абортов в России не будет, она выступила за комплексные меры по изменению количества абортов в стране, с перспективой оставить меры искусственного прерывая беременности только для случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям или после акта насилия над женщиной, в результате которого наступила беременность.

Стоит отметить, что дискуссия о частичных запретах абортов ведётся в России на протяжении многих лет. Например, в ноябре 2004 года в Госдуму уже поступал законопроект о внесении изменений и дополнений в «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». Инициатором выступал политический и общественный деятель, руководитель Российской христианско-демократической партии, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации III и IV созывов Александр Викторович Чуев. Законопроект предлагал запретить финансирование абортов в рамках программ обязательного медицинского страхования (убрать аборты из ОМС). В феврале 2005 года он был вынесен на рассмотрение в Госдуму, а в марте 2005 года был отклонён.