Москва, 6 декабря, 2023, 16:18 — ИА Регнум. В Одессе есть военкомат закрытого типа, в котором содержат насильно мобилизованных. Об этом 6 декабря рассказал пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово.

Иван Шилов ИА Регнум

«Задержали меня пограничники, передали СБУ, они передали военным. Те отвезли меня в Одессу, в Малиновский район, в военкомат. Наверное, уже самый известный на всю область», — приводит его слова «РИА Новости».

Он сообщил, что это учреждение закрытого типа, в котором условия нахождения похожи на тюремные. Людей там могут удерживать до десяти дней за колючей проволокой и под охраной.

По словам пленного, в Одессе адвокатам-мужчинам угрожают отправкой в армию за юридическую помощь узникам военкомата. В результате мужчины-юристы не хотят браться за подобные дела, а женщин-адвокатов не хватает, так как в военкомате могут удерживать одновременно до 30 человек.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине из-за больших потерь и нехватки желающих ехать на фронт продолжают ловить мужчин, чтобы отправить в военкомат. Бизнесмен Алексей Кушнаренко, служащий добровольцем в ВСУ, сообщил, что 1 декабря военкомы силой вытащили из грузового автомобиля водителя, который официально вёз груз на блокпост. Предприниматель сообщил, что с пойманным мужчиной обращались, «как со скотом», и признали годным к службе в армии всего за час.

Похожий случай произошёл в Закарпатской области 13 ноября. Сотрудники военкомата насильно задержали водителя автобуса, привезшего из Винницкой области в Ужгород детскую сборную на соревнования по тхэквондо, и вручили ему повестку о призыве в ВСУ.

В конце ноября в Днепропетровске повестку выписали 86-летней пенсионерке, у которой есть медицинское образование.