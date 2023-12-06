Рязань, 6 декабря, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Мужчина открыл стрельбу из дома на трассе М-5 в Рязанской области, убит полицейский, сообщил 6 декабря Telegram-канале «112».

Прокуратура Рязанской области

В материале говорится, что 47-летний Александр Г. неожиданно начал палить из ружья со второго этажа дома, который стоит прямо возле трассы.

Сообщается, что стрелок попал в одного из полицейских, оказавшихся на месте стрельбы. От полученного ранения он скончался на месте. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Также «112» уточняет, что убийцу взяли штурмом, он не успел оказать сопротивления и был взят живым. Сейчас его везут на допрос.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября мужчина устроил стрельбу рядом со школой в Нижневартовске. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, злоумышленник открыл огонь по окнам жилых домов. Его задержали и изъяли пневматический пистолет.

Сотрудники правоохранительных органов 5 ноября задержали мужчину, устроившего стрельбу возле ресторана в центре Москвы. Во время конфликта он произвёл несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия. В результате пострадали четыре человека, их госпитализировали.